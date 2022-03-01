Adresář Společností
MTS
MTS Platy

Rozsah platů MTS se pohybuje od $13,866 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $83,421 pro Vedoucí datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MTS. Naposledy aktualizováno: 8/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS inženýr

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Inženýr zajištění kvality (QA)

Datový inženýr

DevOps inženýr

Datový vědec
Median $35K
Obchodní analytik
Median $30.6K

Datový analytik
Median $14.7K
Produktový designér
Median $30.4K
Produktový manažer
Median $48.4K
Vedoucí softwarového inženýrství
Median $66.7K
Projektový manažer
Median $13.9K
Vedoucí datové vědy
Median $83.4K
Administrativní asistent
$81.1K
Finanční analytik
$18.7K
Lidské zdroje
$16.6K
Informatik (IT)
$57.3K
Konzultant v managementu
$47.6K
Marketing
$27.3K
Vedoucí produktového designu
$68.3K
Architekt řešení
$61.9K
Technický manažer programu
$44.5K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti MTS je Vedoucí datové vědy s roční celkovou kompenzací ve výši $83,421. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti MTS je $44,476.

