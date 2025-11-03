Seznam společností
Mphasis
Kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Mphasis se pohybuje od ₹394K year pro L1 do ₹2.11M year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹1.46M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mphasis. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
(Začátečnická úroveň)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Nejnovější příspěvky platů
Jaké jsou kariérní úrovně u Mphasis?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Mphasis in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,457,982. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mphasis pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹1,399,002.

