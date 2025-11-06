Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Toronto Area ve společnosti Mozilla se pohybuje od CA$152K year pro P2 do CA$316K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Toronto Area činí celkem CA$169K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mozilla. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Zahrnuté poziceNavrhnout novou pozici