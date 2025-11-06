Seznam společností
Mozilla
Mozilla Datový analytik Platy v New York City Area

Kompenzace Datový analytik in New York City Area ve společnosti Mozilla činí $300K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $300K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mozilla. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Jaké jsou kariérní úrovně u Mozilla?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Mozilla in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $300,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mozilla pro pozici Datový analytik in New York City Area je $195,000.

