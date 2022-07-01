Adresář Společností
Moxe Health
Moxe Health Platy

Rozsah platů Moxe Health se pohybuje od $115,575 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $185,925 pro Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Moxe Health. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Produktový manažer
$116K
Náborový pracovník
$123K
Prodej
$186K

Softwarový inženýr
$126K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Moxe Health je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $185,925. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Moxe Health je $124,063.

