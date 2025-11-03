Seznam společností
Moveinsync Technology Solutions
Moveinsync Technology Solutions Produktový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in India ve společnosti Moveinsync Technology Solutions se pohybuje od ₹1.16M do ₹1.61M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Moveinsync Technology Solutions. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

₹1.24M - ₹1.46M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹1.16M₹1.24M₹1.46M₹1.61M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Moveinsync Technology Solutions in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,610,899. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Moveinsync Technology Solutions pro pozici Produktový manažer in India je ₹1,156,543.

