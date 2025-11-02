Seznam společností
Motorway
Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in United Kingdom ve společnosti Motorway činí celkem £69.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Motorway. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£69.1K
Pozice
Senior
Základní
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Motorway in United Kingdom představuje roční celkovou odměnu £70,314. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Motorway pro pozici Produktový designér in United Kingdom je £69,145.

