Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Motorola se pohybuje od $102K year pro L7 do $145K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $115K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Motorola. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
