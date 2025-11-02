Seznam společností
Motorola
Motorola Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Motorola se pohybuje od $102K year pro L7 do $145K year pro L9. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $115K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Motorola. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L7
(Začátečnická úroveň)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Motorola?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Motorola in United States představuje roční celkovou odměnu $166,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Motorola pro pozici Softwarový inženýr in United States je $108,000.

Další zdroje