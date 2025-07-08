Seznam společností
Motivity
Motivity Platy

Platy ve společnosti Motivity se pohybují od $35,106 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $85,425 pro pozici Zákaznický úspěch na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Motivity. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Zákaznický úspěch
$85.4K
Softwarový inženýr
$35.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Motivity je Zákaznický úspěch at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $85,425. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Motivity je $60,265.

Další zdroje

