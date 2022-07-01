Seznam společností
Motivity Labs
Motivity Labs Platy

Platy ve společnosti Motivity Labs se pohybují od $15,698 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $146,328 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Motivity Labs. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Datový analytik
$15.7K
Softwarový inženýr
$146K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Motivity Labs je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $146,328. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Motivity Labs je $81,013.

