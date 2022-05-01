Seznam společností
MOSTLY AI
MOSTLY AI Platy

Platy ve společnosti MOSTLY AI se pohybují od $66,263 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $105,168 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MOSTLY AI. Naposledy aktualizováno: 11/23/2025

Datový analytik
$66.3K
Softwarový inženýr
$105K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti MOSTLY AI je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $105,168. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MOSTLY AI je $85,716.

