monday.com Platy

Platy ve společnosti monday.com se pohybují od $64,675 celkové roční kompenzace pro pozici Operace zákaznických služeb na dolním konci až po $211,393 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti monday.com. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $145K
Zákaznické služby
$86.6K

Operace zákaznických služeb
$64.7K
Úspěch zákazníků
$85.6K
Datový analytik
$83.7K
Lidské zdroje
$106K
Produktový designér
$90.2K
Projektový manažer
$136K
Obchodní inženýr
$127K
Manažer softwarového inženýrství
$211K
Architekt řešení
$118K
Celková odměna
$79.1K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti monday.com podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti monday.com je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $211,393. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti monday.com je $111,996.

