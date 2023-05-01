Seznam společností
Monarch Tractor
Monarch Tractor Platy

Platy ve společnosti Monarch Tractor se pohybují od $125,625 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $260,295 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Monarch Tractor. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Technický programový manažer
Median $168K
Strojní inženýr
$143K
Produktový manažer
$144K

Softwarový inženýr
$126K
Manažer softwarového inženýrství
$260K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Monarch Tractor je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $260,295. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Monarch Tractor je $144,218.

