Seznam společností
momox
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

momox Platy

Platy ve společnosti momox se pohybují od $12,980 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $96,906 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti momox. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $74.9K

Backend softwarový inženýr

Produktový designér
$13K
Manažer softwarového inženýrství
$96.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti momox je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $96,906. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti momox je $74,918.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro momox

Související společnosti

  • Lyft
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Databricks
  • Spotify
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje