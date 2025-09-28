Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Momentive.ai se pohybuje od €101K year pro P1 do €267K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem €207K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Momentive.ai. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Momentive.ai podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)