Momentive.ai
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Momentive.ai Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Momentive.ai se pohybuje od €101K year pro P1 do €267K year pro P6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem €207K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Momentive.ai. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer I(Začátečnická úroveň)
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
Software Engineer II
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
Senior Software Engineer I
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
Senior Software Engineer II
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Zobrazit 3 Další úrovně
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Momentive.ai podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

