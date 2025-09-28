Kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti Momentive.ai se pohybuje od CA$210K year pro P4 do CA$282K year pro P5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem CA$276K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Momentive.ai. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
CA$210K
CA$164K
CA$11.3K
CA$34.8K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Momentive.ai podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)