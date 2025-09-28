Seznam společností
Momentive.ai
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Finanční analytik

  • Všechny platy Finanční analytik

Momentive.ai Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in United States ve společnosti Momentive.ai se pohybuje od $126K do $178K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Momentive.ai. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměrná celková kompenzace

$143K - $169K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$126K$143K$169K$178K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Finanční analytik příspěvků v Momentive.ai k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Momentive.ai podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Finanční analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti Momentive.ai in United States představuje roční celkovou odměnu $178,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Momentive.ai pro pozici Finanční analytik in United States je $125,550.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Momentive.ai

Související společnosti

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje