Průměrná celková kompenzace Datový vědec in Netherlands ve společnosti Momentive.ai se pohybuje od €131K do €184K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Momentive.ai. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

€142K - €165K
Netherlands
€142K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

RSU

Ve společnosti Momentive.ai podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



