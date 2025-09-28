Seznam společností
Momentive.ai
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Zákaznické služby

  • Všechny platy Zákaznické služby

Momentive.ai Zákaznické služby Platy

Průměrná celková kompenzace Zákaznické služby in United States ve společnosti Momentive.ai se pohybuje od $51.7K do $72K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Momentive.ai. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Průměrná celková kompenzace

$55.4K - $65.2K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$51.7K$55.4K$65.2K$72K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 2 dalších Zákaznické služby příspěvků v Momentive.ai k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Momentive.ai podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Zákaznické služby nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Zákaznické služby sa Momentive.ai in United States ay may taunang kabuuang bayad na $71,955. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Momentive.ai para sa Zákaznické služby role in United States ay $51,660.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Momentive.ai

Související společnosti

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje