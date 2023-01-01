Seznam společností
Momenta
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Momenta Platy

Platy ve společnosti Momenta se pohybují od $26,449 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $85,071 pro pozici Personalista na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Momenta. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Lidské zdroje
$26.4K
Personalista
$85.1K
Softwarový inženýr
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Momenta is Personalista at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $85,071. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momenta is $69,701.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Momenta

Související společnosti

  • Lyft
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Intuit
  • Microsoft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje