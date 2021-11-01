Seznam společností
Mollie
Mollie Platy

Platy ve společnosti Mollie se pohybují od $57,450 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $149,235 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mollie. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $149K
Datový analytik
$57.4K

Datový vědec
$92.7K
Marketing
$81K
Projektový manažer
$101K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$110K
Technický programový manažer
$114K
Časté dotazy

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Mollie، Manažer softwarového inženýrství با کل دستمزد سالانه $149,235 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Mollie برابر $101,241 است.

