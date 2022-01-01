Seznam společností
Moderna
Moderna Platy

Platy ve společnosti Moderna se pohybují od $40,899 celkové roční kompenzace pro pozici Účetní na dolním konci až po $351,832 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Moderna. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Softwarový inženýr
Median $180K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $260K
Datový vědec
Median $110K

Biomedicínský inženýr
Median $98K
Účetní
$40.9K
Chemický inženýr
$140K
Datový analytik
$72.6K
Manažer datové vědy
$256K
Lidské zdroje
$241K
Manažerský konzultant
$279K
Strojní inženýr
$166K
Produktový designér
$336K
Programový manažer
$332K
Projektový manažer
$245K
Regulatorní záležitosti
$312K
Manažer softwarového inženýrství
$352K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Moderna podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Moderna je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $351,832. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Moderna je $243,210.

