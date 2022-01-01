Seznam společností
Model N
Model N Platy

Platy ve společnosti Model N se pohybují od $72,611 celkové roční kompenzace pro pozici Programový manažer na dolním konci až po $280,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Model N. Naposledy aktualizováno: 9/13/2025

$160K

Produktový manažer
Median $280K
Softwarový inženýr
Median $137K
Lidské zdroje
$236K

Právní
$256K
Manažerský konzultant
$80.4K
Programový manažer
$72.6K
Manažer softwarového inženýrství
$259K
Architekt řešení
$217K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Model N je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $280,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Model N je $226,502.

Další zdroje