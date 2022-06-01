Seznam společností
MOD
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

MOD Platy

Platy ve společnosti MOD se pohybují od $32,017 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $149,250 pro pozici Biomedicínský inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MOD. Naposledy aktualizováno: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Biomedicínský inženýr
$149K
Hardwarový inženýr
$36.5K
Projektový manažer
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Softwarový inženýr
$32K
Manažer softwarového inženýrství
$96K
Architekt řešení
$85.2K
Technický programový manažer
$87.3K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti MOD je Biomedicínský inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $149,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MOD je $87,262.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro MOD

Související společnosti

  • Apple
  • LinkedIn
  • Uber
  • Lyft
  • Databricks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje