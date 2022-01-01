Seznam společností
Mixpanel
Mixpanel Platy

Platy ve společnosti Mixpanel se pohybují od $41,790 celkové roční kompenzace pro pozici Manažerský konzultant na dolním konci až po $353,723 pro pozici Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mixpanel. Naposledy aktualizováno: 10/20/2025

Softwarový inženýr
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $242K
Obchodní operace
$199K

Obchodní rozvoj
$269K
Zákaznické služby
$101K
Datový vědec
$221K
Lidské zdroje
$340K
Manažerský konzultant
$41.8K
Marketingové operace
$208K
Produktový designér
$354K
Personalista
$180K
Prodej
$179K
Manažer softwarového inženýrství
$254K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Mixpanel podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Mixpanel je Produktový designér at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $353,723. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mixpanel je $229,193.

Další zdroje