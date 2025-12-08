Seznam společností
Mita
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Strojní inženýr

  • Všechny platy Strojní inženýr

Mita Strojní inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Strojní inženýr in India ve společnosti Mita se pohybuje od ₹160K do ₹220K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mita. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$2K - $2.3K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$1.8K$2K$2.3K$2.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Strojní inženýr příspěvků v Mita k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Mita?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Mita in India představuje roční celkovou odměnu ₹219,576. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mita pro pozici Strojní inženýr in India je ₹160,386.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Mita

Související společnosti

  • Lyft
  • Dropbox
  • Stripe
  • Facebook
  • Spotify
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mita/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.