MiStay
Průměrná celková kompenzace Zákaznický servis in India ve společnosti MiStay se pohybuje od ₹4.49M do ₹6.38M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti MiStay. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$57.9K - $65.9K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$51.1K$57.9K$65.9K$72.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u MiStay?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický servis ve společnosti MiStay in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,381,419. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MiStay pro pozici Zákaznický servis in India je ₹4,488,625.

Další zdroje

