Mirantis
Mirantis Platy

Platy ve společnosti Mirantis se pohybují od $72,360 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $213,180 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mirantis. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $82.3K

Síťový inženýr

Lidské zdroje
$149K
IT specialista
$81.5K

Produktový manažer
$128K
Programový manažer
$129K
Prodej
$174K
Manažer softwarového inženýrství
$129K
Architekt řešení
$213K
Technický programový manažer
$72.4K
Technický spisovatel
$98.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Mirantis je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $213,180. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mirantis je $128,186.

