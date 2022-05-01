Seznam společností
Minted
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Minted Platy

Platy ve společnosti Minted se pohybují od $138,000 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $171,855 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Minted. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $138K
Manažer obchodních operací
$154K
Manažer softwarového inženýrství
$172K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Minted je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $171,855. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Minted je $153,603.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Minted

Související společnosti

  • OfferUp
  • JCPenney
  • Zazzle
  • Rally Health
  • Postmates
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje