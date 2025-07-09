Seznam společností
Minsait
Minsait Platy

Platy ve společnosti Minsait se pohybují od $23,619 celkové roční kompenzace pro pozici Technický programový manažer na dolním konci až po $48,536 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Minsait. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $40.2K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
Median $31.4K
Datový analytik
Median $26.6K

Datový vědec
$38.3K
IT specialista
$46.4K
Manažerský konzultant
$48.5K
Technický programový manažer
$23.6K
Časté dotazy

The highest paying role reported at Minsait is Manažerský konzultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $48,536. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minsait is $38,258.

