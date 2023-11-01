Seznam společností
Minor International
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
Nejlepší poznatky
  • Přispějte něčím unikátním o společnosti Minor International, co může být užitečné pro ostatní (např. tipy k pohovorům, výběr týmů, jedinečná kultura atd.).
    • O společnosti

    Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.

    http://minor.com
    Webová stránka
    1978
    Rok založení
    66,000
    Počet zaměstnanců
    Sídlo společnosti

    Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

    Přihlaste se k odběru ověřených nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

    Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

    Doporučené pozice

      Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Minor International

    Související společnosti

    • Microsoft
    • Apple
    • SoFi
    • Square
    • Stripe
    • Zobrazit všechny společnosti ➜

    Další zdroje