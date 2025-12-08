Seznam společností
Miniso
Miniso Prodej Platy

Průměrná celková kompenzace Prodej in India ve společnosti Miniso se pohybuje od ₹507K do ₹706K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Miniso. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$6.2K - $7.3K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$5.8K$6.2K$7.3K$8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Miniso?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Prodej ve společnosti Miniso in India představuje roční celkovou odměnu ₹706,340. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Miniso pro pozici Prodej in India je ₹507,116.

Další zdroje

