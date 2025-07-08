Miniso Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Miniso se pohybují od $6,733 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $167,969 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Miniso. Naposledy aktualizováno: 11/27/2025

Datový analytik
$168K
Prodej
$6.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Miniso je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $167,969. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Miniso je $87,351.

