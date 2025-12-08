Seznam společností
MindTickle
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

MindTickle Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in India ve společnosti MindTickle se pohybuje od ₹1.82M do ₹2.59M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti MindTickle. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$23.5K - $26.8K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$20.8K$23.5K$26.8K$29.5K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Produktový designér příspěvků v MindTickle k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti MindTickle podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový designér nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti MindTickle in India představuje roční celkovou odměnu ₹2,593,228. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MindTickle pro pozici Produktový designér in India je ₹1,824,050.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro MindTickle

Související společnosti

  • Narrative Science
  • Brillio
  • RBA
  • Payroc
  • Optym
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mindtickle/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.