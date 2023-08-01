MindsDB Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti MindsDB se pohybují od $125,134 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $214,200 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MindsDB. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Lidské zdroje
$125K
Softwarový inženýr
$214K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti MindsDB je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $214,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MindsDB je $169,667.

