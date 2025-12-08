Seznam společností
Mindfire Solutions
Mindfire Solutions Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti Mindfire Solutions se pohybuje od ₹1.29M do ₹1.83M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mindfire Solutions. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$16.6K - $19.7K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$14.7K$16.6K$19.7K$20.8K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Mindfire Solutions?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Mindfire Solutions in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,828,552. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mindfire Solutions pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹1,287,937.

Další zdroje

