Mindfire Solutions
Mindfire Solutions Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in India ve společnosti Mindfire Solutions se pohybuje od ₹1.24M do ₹1.7M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Mindfire Solutions. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$15.3K - $18.2K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$14.1K$15.3K$18.2K$19.4K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Mindfire Solutions in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,701,669. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mindfire Solutions pro pozici Datový analytik in India je ₹1,242,958.

