Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Platy

Platy ve společnosti Miltenyi Biotec se pohybují od $48,860 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $147,758 pro pozici Biomedicínský inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Miltenyi Biotec. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

$160K

Administrativní asistent
$48.9K
Biomedicínský inženýr
$148K
Právní
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový manažer
$118K
Projektový manažer
$76.7K
Softwarový inženýr
$104K
Technický programový manažer
$109K
The highest paying role reported at Miltenyi Biotec is Biomedicínský inženýr at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $147,758. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Miltenyi Biotec is $109,140.

