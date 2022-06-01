Seznam společností
MillerKnoll
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

MillerKnoll Platy

Platy ve společnosti MillerKnoll se pohybují od $5,973 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $91,400 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MillerKnoll. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Strojní inženýr
Median $91.4K

Výrobní inženýr

Produktový designér
$6K
Produktový manažer
$78.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Prodej
$55.7K
Softwarový inženýr
$89.4K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti MillerKnoll je Strojní inženýr s roční celkovou odměnou $91,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti MillerKnoll je $78,108.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro MillerKnoll

Související společnosti

  • Roblox
  • PayPal
  • Coinbase
  • Flipkart
  • SoFi
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje