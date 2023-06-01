Seznam společností
Mill
Mill Platy

Platy ve společnosti Mill se pohybují od $167,160 celkové roční kompenzace pro pozici Programový manažer na dolním konci až po $229,500 pro pozici Právní na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Mill. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $172K
Právní
$230K
Strojní inženýr
$188K

Programový manažer
$167K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Mill je Právní at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $229,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Mill je $180,219.

Další zdroje