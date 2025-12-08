Seznam společností
Miles
Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in India ve společnosti Miles se pohybuje od ₹854K do ₹1.24M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Miles. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$11.2K - $12.7K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$9.7K$11.2K$12.7K$14.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Miles?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Miles in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,244,235. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Miles pro pozici Softwarový inženýr in India je ₹854,093.

