miHoYo
miHoYo Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in United States ve společnosti miHoYo se pohybuje od $332K do $464K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti miHoYo. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$360K - $436K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$332K$360K$436K$464K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u miHoYo?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti miHoYo in United States představuje roční celkovou odměnu $464,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti miHoYo pro pozici Manažer softwarového inženýrství in United States je $332,000.

