miHoYo
miHoYo Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in China ve společnosti miHoYo se pohybuje od CN¥840K do CN¥1.15M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti miHoYo. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$128K - $151K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$118K$128K$151K$161K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u miHoYo?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti miHoYo in China představuje roční celkovou odměnu CN¥1,149,541. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti miHoYo pro pozici Produktový designér in China je CN¥839,664.

