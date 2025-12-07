Seznam společností
miHoYo
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Finanční analytik

  • Všechny platy Finanční analytik

miHoYo Finanční analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Finanční analytik in China ve společnosti miHoYo se pohybuje od CN¥505K do CN¥703K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti miHoYo. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$75.8K - $89.3K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Finanční analytik příspěvků v miHoYo k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u miHoYo?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Finanční analytik nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Finanční analytik ve společnosti miHoYo in China představuje roční celkovou odměnu CN¥702,996. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti miHoYo pro pozici Finanční analytik in China je CN¥504,715.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro miHoYo

Související společnosti

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.