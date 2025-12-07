Seznam společností
miHoYo
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Datový analytik

  • Všechny platy Datový analytik

miHoYo Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in China ve společnosti miHoYo se pohybuje od CN¥1.34M do CN¥1.94M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti miHoYo. Naposledy aktualizováno: 12/7/2025

Průměrná celková kompenzace

$213K - $247K
China
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$188K$213K$247K$272K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u miHoYo?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti miHoYo in China představuje roční celkovou odměnu CN¥1,942,188. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti miHoYo pro pozici Datový analytik in China je CN¥1,338,314.

Další zdroje

