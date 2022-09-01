Adresář Společností
Midea Group
Midea Group Platy

Rozsah platů Midea Group se pohybuje od $25,016 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $251,250 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Midea Group. Naposledy aktualizováno: 8/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $92K
Datový analytik
$49.4K
Finanční analytik
$54.9K

Průmyslový designér
$41.9K
Strojní inženýr
$48.1K
Produktový manažer
$71.4K
Projektový manažer
$25K
Vedoucí softwarového inženýrství
$251K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Midea Group je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $251,250. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Midea Group je $52,147.

