Seznam společností
MicroStrategy
MicroStrategy Platy

Platy ve společnosti MicroStrategy se pohybují od $107,100 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $320,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti MicroStrategy. Naposledy aktualizováno: 8/31/2025

Softwarový inženýr
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $320K
Administrativní asistent
$141K

Obchodní analytik
$129K
Datový vědec
$225K
Produktový designér
$107K
Produktový manažer
$286K
Projektový manažer
$200K
Prodej
$209K
Obchodní inženýr
Median $263K
