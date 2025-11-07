Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in Ireland ve společnosti Microsoft se pohybuje od €166K year pro 64 do €261K year pro 66. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ireland činí celkem €176K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Microsoft. Naposledy aktualizováno: 11/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
64
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:
20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)
20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
Sometimes a 5 year schedule