Microsoft
  • Platy
  • Manažer softwarového inženýrství

  • Všechny platy Manažer softwarového inženýrství

  • Greater Dublin Area

Microsoft Manažer softwarového inženýrství Platy v Greater Dublin Area

Kompenzace Manažer softwarového inženýrství in Greater Dublin Area ve společnosti Microsoft se pohybuje od €166K year pro 64 do €261K year pro 66. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Dublin Area činí celkem €176K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Microsoft. Naposledy aktualizováno: 11/7/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
64
Senior Manager
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
Principal Director of Engineering
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
67
€ --
€ --
€ --
€ --
Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Sometimes a 5 year schedule



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Microsoft in Greater Dublin Area představuje roční celkovou odměnu €335,772. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Microsoft pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Greater Dublin Area je €172,341.

