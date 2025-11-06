Seznam společností
Microsoft
  • Greater Shanghai Area

Microsoft Softwarový inženýr Platy v Greater Shanghai Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Shanghai Area ve společnosti Microsoft se pohybuje od CN¥406K year pro 59 do CN¥1.22M year pro 65. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Shanghai Area činí celkem CN¥673K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Microsoft. Naposledy aktualizováno: 11/6/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
SDE
59(Začátečnická úroveň)
CN¥406K
CN¥337K
CN¥56.7K
CN¥12.4K
60
CN¥402K
CN¥310K
CN¥80K
CN¥12.4K
SDE II
61
CN¥491K
CN¥364K
CN¥102K
CN¥25.2K
62
CN¥604K
CN¥460K
CN¥109K
CN¥34.2K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 5letému plánu nabývání:

  • 20% nabývá v 1st-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 2nd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 3rd-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 4th-ROK (20.00% ročně)

  • 20% nabývá v 5th-ROK (20.00% ročně)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Microsoft podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Sometimes a 5 year schedule



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Microsoft in Greater Shanghai Area představuje roční celkovou odměnu CN¥1,222,424. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Microsoft pro pozici Softwarový inženýr in Greater Shanghai Area je CN¥643,406.

Další zdroje